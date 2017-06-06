Российские продажи Ford подросли на 12%

Как рассказали в пресс-службе Ford, бестселлером марки в прошлом месяце стал Focus — на этой модели свой выбор остановили 1395 россиян (+53%). В компании уверены, что повышенный интерес к «Фокусу» обусловлен снижением цены, а также появлению на рынке специальной серии White and Black, о которой портал «АвтоВзгляд» рассказывал ранее.

Отмечается также, что в нашей стране неплохо реализуется и кроссовер Ford Kuga, разошедшийся тиражом в 996 автомобилей. По сравнению с маем 2016 года продажи этой модели выросли на 123%. Кроме того, значительно вырос спрос на семиместный Ford Explorer — в пользу кроссовера сделали выбор 182 покупателя, что на 96%, чем в мае прошлого года.