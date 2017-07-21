Первый тест-драйв нового KIA Rio: больше, чем «бюджетник»

Вот он — потенциальный бестселлер не только корейской марки на российском рынке, но и российского рынка вообще. Похоже, у родственного Hyundai, а вместе с ним и без того у теряющего продажи АВТОВАЗа появились серьезные проблемы. И вот почему.
Вячеслав Василенко

Конечно, по сравнению с изделиями, которые тольттинцы клепали несколько десятилетий кряду, LADA Vesta — это прорыв. Чего не смогли не оценить и потребители, поскольку уже на ранней стадии продаж новый флагманский седан сделал кассу Волжскому автозаводу. Но при всех своих достоинствах «Веста» до ближайших конкурентов, увы, дотянуть так и не смогла. А появившийся на рынке Hyundai Solaris нового поколения и вовсе положил ее на лопатки, не преминув задать перца и остальным «Полорапидам», «Логаноальмерам» и тому подобным «Фиестам».

Еще бы, ведь «Солярис» оказался самым «навороченным» седаном в своем сегменте, причем для бюджетного ценового диапазона — даже чересчур. Но как известно, на каждого, даже самого крутого, всегда найдется тот, кто покруче. И — недолго музыка играла — он нашелся! Да, новый KIA Rio переплюнул всех вместе взятых: и по дизайну, и по оснащению, и по ездовым повадкам, но самое главное — по цене. Впрочем, обо всем по порядку.

Глядя на четвертое поколения корейского седана (хетчбэка у нас не будет) понимаешь, что бывший «фольксвагеновский» дизайнер Питер Шрайер свой хлебушек ест не зря. Перед нами — «кореец» в строгом, а вместе с тем спортивном молодежном костюме.

Новый облик Rio совершенно не ассоциируется с бюджетным классом — не в последнюю очередь благодаря вытянутому капоту, узкой «тигриной» решетке радиатора, массивному воздухозаборнику, а также светодиодной оптике и подтянутой, как у «фитоняши» филейной части. При желании тут можно разглядеть грамотно переиначенные идеи BMW: например, нескромно скошенную корму и линию, соединяющую воедино задние фонари. Но разве это плохо? Отнюдь: все бы равнялись на немецкий премиум и столь же деликатно привносили в его стилистическую концепцию собственные штрихи.

Но не только из-за внешнего вида «Рио» не подпадает под представление о бюджетном автомобиле. Да, тенденция с каждым новым поколением увеличивать машину не миновала и KIA Rio. В результате мы получили едва ли не вплотную приблизившийся к С-классу седан. Судите сами — колесная база авто выросла на 30 мм и теперь составляет 2600 мм, а в длину «кореец» прибавил целых 23 мм, достигнув 4400 мм.

Натереть мозоли на коленях о спинку впереди стоящего кресла, испортить прическу крышей или наоборот — это больше не про KIA Rio. Как, впрочем, ушло в прошлое и аскетичное оформление салона. Модные черные глянцевые вставки, разбавленные хромом, элегантная линия, разрезающая торпедо на две части, мультифункциональный трехспицевый руль — они мгновенно бросаются в глаза, как только погружаешься в глубокое и в меру мягкое кресло, отделанное кожей. Да-да, мы не описались — корейцы предложили российским покупателям несвойственный «бюджетникам» кожаный салон!

К эргономике — не придраться: все органы управления на местах, придумывать велосипед корейцы слава Богу не стали. А как вам понравится возможность бесключевого доступа в салон, функция запуска двигателя кнопкой, цифровой спидометр и камера заднего вида?

Семидюймовому сенсорному дисплею мультимедийной системы с отменной графикой изображения может позавидовать — на секундочку — даже Maserati! Головное устройство умеет превращать центральный экран в планшетный компьютер, синхронизируясь со смарфтонами на базе iOS и Android, а также показывать на карте пробки в режиме реального времени.

После этого всего как-то даже неловко упоминать про эргономично двигающийся по центральному тоннелю подлокотник и индикатор давления в шинах, пусть и не демонстрирующий в каком конкретно колесе это самое давление упало.

Не обошлось и без исчерпывающего набора «теплых» опций: в частности, обогрева рулевого колеса, передних и задних сидений, боковых зеркал, а также лобового стекла, включая форсунки омывателя. Кстати, сам бачок стеклоомывающей жидкости увеличился с 4 до 4,6 л, так что в слякоть по пути на дачу останавливаться и забрасывать «ветровик» снегом уже не придется.

Среди прочих прелестей жизни нельзя не отметить функцию дистанционного открывания багажного отсека. Его можно отпереть из салона и с кнопочки на сервоключе. Или еще проще — подойти к корме автомобиля, и через три секунды багажник сам покорно поднимет крышку. Но при всех этих «наворотах» привыкших к «олдскулу» пользователей наверняка ждет разочарование — вручную снаружи грузовое отделение открыть не получится. Впрочем, это дело привычки, да к тому же и воришкам не получить легкой добычи.

Помимо прочего KIA Rio уже по умолчанию онащается ABS, электронным помощником при старте на склоне, системой курсовой устойчивости и функцией распределения тормозных усилий.

Как ведет себя свежеиспеченный «азиат» на ходу? Прекрасно! Если автомобиль предыдущего поколения нервно реагировал на колею и боялся поперечных волн асфальта, то теперь о бессистемном рысканье по дороге можно забыть. Чего, кстати сказать, до конца так и не удалось добиться корейцам в новом Hyundai Solaris.

Инженеры KIA основательно перетряхнули подвеску, не только поколдовав над ее настройками, но и изменив углы установки амортизаторов. Машина стойко принимает удары колдобин, столь характерных для российских направлений, не вынуждая драйвера переживать о погнутых рычагах.

Не обошли специалисты стороной и рулевое управление. «Баранка» обзавелась электроусилителем, научилась своевременно и четко реагировать на команды водителя. Порадовал и достаточно мягкий ход педалей.

С табуном из 123 «лошадей», погоняемых шестиступенчатой автоматической коробкой передач, автомобиль уверенно набирает скорость. Тяги чуточки не хватает, пожалуй, лишь при движении в гору, где на помощь приходит ручной режим.

Стоит отметить, что «Рио» в отличие от «Соляриса» не раздражает режущим уши разъяренным гулом движка. Конечно, при интенсивном ускорении звук мотора в салон все же проникает, но повышать голос при разговоре с пассажирами заднего ряда не заставляет. В отличие от конструкторов, проектировавших Hyundai Solaris, экономить на шумоизоляции создатели Rio не стали.

С шестискоростной «механикой» машина превращается в снаряд — выстреливает так, что будь здоров! Причем тронуться со второй, или перейти с четвертой передачи на шестую — никаких проблем. Только вот в азарте упражнений с коробкой и педалью акселератора об экономии 92-го бензина придется забыть — вместо заявленных 6,6 л на сотню в смешанном цикле без труда можно преодолеть порог в 11л/100 км. Видимо, производитель не зря увеличил объем топливного бака с 43 до 50 л.

Жаль, но на автомобиле, укомплектованном более слабосильным 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с., нам прокатиться не удалось. Впрочем, по опыту общения с базовым «Солярисом» очевидно, что на сколь-либо значимую бодрость рассчитывать не стоит, хотя для умеренно-неторопливых вояжей в городской черте его способностей вполне достаточно.

В общем, выкатывая новый KIA Rio, корейцы исправили недочеты, свойственные Hyundai Solaris, и сделали машину куда веселее и наряднее соплатформенника. Но главное при всем при этом — еще и дешевле! Со всеми благами цивилизациями автомобиль обойдется немногим больше 900 000 рублей. Ни один из соперников, присутствующих на рынке, пока не в состоянии предложить покупателям машину в столь богатом исполнении за такие деньги.

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21 июля 2017
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