Первый тест-драйв нового KIA Rio: больше, чем «бюджетник»

Конечно, по сравнению с изделиями, которые тольттинцы клепали несколько десятилетий кряду, LADA Vesta — это прорыв. Чего не смогли не оценить и потребители, поскольку уже на ранней стадии продаж новый флагманский седан сделал кассу Волжскому автозаводу. Но при всех своих достоинствах «Веста» до ближайших конкурентов, увы, дотянуть так и не смогла. А появившийся на рынке Hyundai Solaris нового поколения и вовсе положил ее на лопатки, не преминув задать перца и остальным «Полорапидам», «Логаноальмерам» и тому подобным «Фиестам».

Еще бы, ведь «Солярис» оказался самым «навороченным» седаном в своем сегменте, причем для бюджетного ценового диапазона — даже чересчур. Но как известно, на каждого, даже самого крутого, всегда найдется тот, кто покруче. И — недолго музыка играла — он нашелся! Да, новый KIA Rio переплюнул всех вместе взятых: и по дизайну, и по оснащению, и по ездовым повадкам, но самое главное — по цене. Впрочем, обо всем по порядку.