Hyundai Solaris и Ford Focus поступят на службу в Uber

– Мы рады развитию сотрудничества с сервисом BERITAXI и уверены, что клиенты сервиса и их пассажиры по достоинству оценят комфорт и безопасность нового Hyundai Solaris, — отметил исполнительный директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Напомним, что Hyundai Solaris уже в базовой версии оснащается, помимо прочего, системой распределения тормозных усилий (EBD) и датчиками давления в шинах. Кроме того, седан заработал 16 баллов из 16 возможных в краш-тестах ARCAP, что также свидетельствует о высоком уровне безопасности модели.

Компания Ford Sollers, в свою очередь, предоставит BERITAXI 1500 автомобилей Focus в кузове универсал. Машины, укомплектованные 105-сильным 1,6-литровым мотором и «механикой», могут похвастать ABS, ESP и EBD, а также системой помощи при трогании в гору (HLA). Помимо этого, автомобили располагают кондиционером и высококачественной аудиосистемой, что, безусловно, порадует клиентов сервиса.