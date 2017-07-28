Мировые продажи Skoda продолжают увеличиваться

– Skoda продемонстрировала уверенный рост в первой половине 2017 года. Наше привлекательное продуктовое портфолио в феврале пополнилось долгожданной новинкой Skoda Kodiaq, очень тепло встреченной покупателями. Растущий спрос на автомобили бренда обеспечивает полную загрузку наших производственных мощностей и вселяет оптимизм по поводу второй половины года, — сказал председатель совета директоров Skoda Бернхард Майер.

Кроме того, по словам г-н Майера, и запуск кроссовера Skoda Karoq на европейском рынке в четвертом квартале нынешнего года станет «новым импульсом для роста продаж». Действительно, учитывая, что автомобили сегмента SUV становятся все популярнее у покупателей по всему миру, можно предположить, что благодаря Karoq производитель еще сильнее укрепит свои позиции.

Отметим также, что как сообщили в пресс-службе Skoda, выручка компании от продаж автомобилей за первые шесть месяцев выросла на 22,6% до 8,72 млрд. евро. Операционная же прибыль увеличилась на 25,5% до 860 млн. евро.