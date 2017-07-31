Илон Маск представил новую модель Tesla Model 3

По словам Илона Маска, предварительные заказы на самую бюджетную «Теслу» — седан Model 3 — оставили уже более 500 000 человек. Однако автомобили доберутся до своих владельцев не раньше, чем в конце нынешнего года — пока же машины раздают оформившим покупки сотрудникам.

Так, максимальная дальность хода Tesla Model 3 составляет 354 км, а до сотни новинка способна разогнаться за 5,7 секунды. Впрочем, за дополнительную плату клиент может приобрести пакет Long Range — тогда на электромобиле можно будет ездить до 500 километров без подзарядки и разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды.

В списке оснащения Tesla Model 3 значится восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с поддержкой Bluetooth и камера заднего вида. Кроме того, новинка может похвастать полностью светодиодной оптикой и датчиком давления в шинах. В качестве опции покупателю предложат кожаный салон, передние кресла с электрорегулировкой, обогрев всех сидений и боковых зеркал, а также премиальную аудиосистему.

Остается лишь добавить, что минимальный ценник Tesla Model 3 на сегодняшний день составляет 35 000 долларов.