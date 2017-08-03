Китай стал крупнейшим рынком экологически чистых автомобилей

Как сообщает агентство «Синьхуа», производство «зеленых» автомобилей в Китае увеличилось до 507 000 экземпляров в год. К слову сказать, в 2011 в КНР выпускали всего 10 000 машин. Кроме того, по итогам второго квартала Китай стал мировым лидером по индексу развития отрасли электромобилей.

По словам представителя Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая Хэ Пэна, активный рост производства экологически чистых автомобилей обусловлен стремительным развитием технологий. К примеру, если пять лет назад максимальная дальность хода тех же электрокаров составляла 100 километров, то сейчас машины на электрической тяге могут проехать без дополнительной подзарядки более 300 километров.

Стоит отметить, что некоторые китайские компании уже приступили к разработке коммерческих электромобилей. Помимо этого, «зеленые» машины нашли широкое применение в сфере общественного транспорта. Так, по состоянию на конец 2016 года в стране насчитывается более 160 000 электробусов и 18 000 «чистых» такси.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в следующем году маршрутные автобусы на электрической тяге появятся и в Москве. Накануне власти столицы опубликовали проект технического задания на такие транспортные средства. Согласно документу, минимальная дальность хода электробусов при включенном отоплении составит 40 километров. Машины оснастят климат-контролем, системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и модулями беспроводной сети Wi-Fi.