Битопливная LADA Vesta CNG поступила на службу в такси

АВТОВАЗ передал московской таксомоторной компании «ЕвроСтандарт» на дорожные испытания LADA Vesta CNG. По итогом месячного теста перевозчик оценит потребительские свойства автомобиля, в частности, его топливную экономичность.

Напомним, что LADA Vesta CNG, оснащенная газобаллонной установкой, потребляет два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Максимальная дальность хода этого седана с полностью заправленным газовым баллоном составляет более 1000 километров. А когда метан подходит к концу, система автоматически подключает подачу бензина.

Продажи новинки стартовали в нашей стране в июле — прайс на «метановую Весту» начинается с отметки в 600 900 рублей.

– Использование автомобилей данного типа в качестве транспортных средств для таксомоторных перевозок положительно скажется на экологии города, так как компримированный природный газ — это экономичный, экологичный и безопасный вид топлива. При его использовании выброс токсичных веществ в окружающую среду значительно снижается, — сказал руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами АВТОВАЗа Дмитрий Сергеев.