Как в два раза снизить расход топлива у LADA Vesta

Батушенко
АВТОВАЗ объявил о старте продаж модификации LADA Vesta, способной работать на сжиженном природном газе — CNG. Владелец «газовой» модификации Весты будет тратить на заправку машины практически вдвое меньше денег. Сколько нужно переплатить за новинку АВТОВАЗа, чтобы потом экономить на ее эксплутации
Алексей Батушенко

АВТОВАЗ объявил о старте продаж своей первой серийной машины, способной потреблять в качестве топлива не только бензин, но природный газ метан. Все дилеры АВТОВАЗА начали прием заказов на LADA Vesta CNG. Vesta, умеющая ездить и бензине, и на метане обойдется покупателю на 30 000 рублей дороже чем аналогичная модель, способная ездить только на бензине.

Если исходить из текущих московских цен на метан и бензин Аи-92, то на каждые 100 км пробега обычная Vesta сожжет бензина не менее чем на 260 рублей, а Vesta CNG потратит метана всего на 105 рублей. Столь невысокая цена экономичной «газовой» Vesta достигнута за счет госдотаций. Бюджет субсидирует автопроизводителю по 140 000 рублей на каждую «метановую» машину.

Батушенко

LADA Vesta CNG оснащена стандартным 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. В ее багажнике размещен 90-литровый газовый баллон. Он гарантирует запас хода примерно в 300 км. Вместе с 55-литровым бензобаком, они обеспечивают машине запас хода до 1000 км. В данный момент вся газовая арматура, включая редукторы и рампу, на LADA Vesta CNG устанавливается итальянского производства. АВТОВАЗ остановил свой выбор на газовой аппаратуре высшего класса — не требующей обслуживания (предусмотрена лишь периодическая замена фильтра низкого давления). Зато газовый баллон тут — китайский.

Как сообщил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» директор по продажам АВТОВАЗа Виталий Осипов, предприятие способно производить до 5000 «метановых» легковушек в год. В данный момент уже есть предзаказы на 600 машин. К концу 2017 года АВТОВАЗ рассчитывает реализовать до 1000 Vesta CNG и в течение ближайших лет выйти на уровень годовых продаж в 2500 машин с газо-бензиновой двигательной установкой. Кроме того, г-н Осипов анонсировал появление в 2018 году в модельной линейке АВТОВАЗа еще одной «метановой» модели — Largus CNG.

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11 июля 2017
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