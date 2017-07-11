Как в два раза снизить расход топлива у LADA Vesta

АВТОВАЗ объявил о старте продаж своей первой серийной машины, способной потреблять в качестве топлива не только бензин, но природный газ метан. Все дилеры АВТОВАЗА начали прием заказов на LADA Vesta CNG. Vesta, умеющая ездить и бензине, и на метане обойдется покупателю на 30 000 рублей дороже чем аналогичная модель, способная ездить только на бензине.

Если исходить из текущих московских цен на метан и бензин Аи-92, то на каждые 100 км пробега обычная Vesta сожжет бензина не менее чем на 260 рублей, а Vesta CNG потратит метана всего на 105 рублей. Столь невысокая цена экономичной «газовой» Vesta достигнута за счет госдотаций. Бюджет субсидирует автопроизводителю по 140 000 рублей на каждую «метановую» машину.