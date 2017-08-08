Объявлены цены на новый Volkswagen Arteon

Как сообщает издание Autocar, по сравнению с предшественником — Volkswagen Passat CC — новый Arteon стоит почти на 10 000 фунтов дороже. Автомобиль безальтернативно оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.

Спустя некоторое время в продаже появится и еще несколько модификаций седана. В частности, базовая версия с 1,5 бензиновым 150-сильным двигателем. Прайсы на нее производитель пока не анонсирует, однако по предварительным данным, стоимость машины составит около 30 000 фунтов стерлингов.

Новый Volkswagen Arteon предлагается в двух комплектациях: помимо стандартной Elegance, можно приобрести седан в топовой версии R-Line со спортивным дизайн-пакетом. За такой автомобиль придется выложить уже как минимум 35 090 фунтов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Volkswagen Arteon, вероятнее всего, доберется и до нашей страны. По предварительным данным, в шоу-румах российских дилеров седан появится в 2018 году. Информацию о модификациях, комплектациях и ценах производитель объявит позже — если, конечно, не передумает привозить новинку к нам.