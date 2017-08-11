Продажи машин ГАЗ выросли на 16%

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) «Группы ГАЗ» выросли на 16% в июле 2017 года по сравнению с аналогичным показателем июля прошлого года года. Эта информация содержится очередном отчете Ассоциации европейского бизнеса, опубликованном на сайте организации. Согласно его данным, за июль текущего года ГАЗ продал 4 790 штук машин класса LCV. При том, что за июль года 2016-го объем реализации этой товарной группы у компании составил чуть более 4 100 штук. Напомним, что по данным за первое полугодие 2017 года, продажи «Группы ГАЗ» выросли на 3% — до 29 840 единиц техники.