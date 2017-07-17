«Группа ГАЗ» готовит к премьере «ГАЗель» на «автомате»

По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, официальная премьера «ГАЗели», оборудованной автоматической трансмиссией, состоится на московской выставке «КомТранс», которая пройдет в Москве с 4 по 9 сентября.

Предполагается, что разработка «автомата» принадлежит инженерам Горьковского автозавода. Впрочем, в технические подробности Сорокин вдаваться не стал, в частности, эту информацию он никак не прокомментировал.

Как сообщает «Общественное телевидение России», «Группа ГАЗ» приняла решение выпустить новую модификацию «ГАЗели» с автоматической коробкой передач в первую очередь с целью повышения уровня комфорта для водителей и пассажиров.