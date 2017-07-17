«Группа ГАЗ» готовит к премьере «ГАЗель» на «автомате»

Фото: «Группа ГАЗ»
Нижегородцы представят общественности новую «ГАЗель» с автоматической коробкой передач уже в сентябре нынешнего года. Об этом журналистам рассказал глава «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.
Виктория Базылева

По словам президента «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, официальная премьера «ГАЗели», оборудованной автоматической трансмиссией, состоится на московской выставке «КомТранс», которая пройдет в Москве с 4 по 9 сентября.

Предполагается, что разработка «автомата» принадлежит инженерам Горьковского автозавода. Впрочем, в технические подробности Сорокин вдаваться не стал, в частности, эту информацию он никак не прокомментировал.

Как сообщает «Общественное телевидение России», «Группа ГАЗ» приняла решение выпустить новую модификацию «ГАЗели» с автоматической коробкой передач в первую очередь с целью повышения уровня комфорта для водителей и пассажиров.

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17 июля 2017
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