Skoda возродит легендарный хетчбэк Felicia

Как сообщает издание Auto Express, в первую очередь Skoda презентует купеобразный электрический кроссовер, в основу которого ляжет концепт-кар Volkswagen I. D. А сразу после него, ориентировочно в 2021 году, дебютирует и хетчбэк Felicia E.

В настоящее время об этой модели практически ничего не известно. По предварительным данным, под капотом Felicia E «поселится» электромотор мощностью около 168 л. с. Кроме того, предполагается, что стартовая цена новинки составит не менее 24 000 фунтов стерлингов.

Любопытно, что на протяжении семи лет — с 1994 по 2001 год — в модельном ряду Skoda присутствовал хетчбэк с тем же названием — Felicia. Но и тогда этот торговый знак был использован не впервые. В 1960-е чехи продавали двухместный спорткар, носивший имя «Фелиция».