Рассекречен интерьер LADA Vesta SW и SW Cross

Кроме элементов отделки салона оранжевую окантовку обрели шкалы комбинации приборов. Контрастирует с этим эффектным колером черная глянцевая отделка передней панели и ручкек дверей. Тем, кто не столь эксцентричен, чтобы чувствовать себя комфортно в столь ярком интерьере, предусмотрен вариант со спокойным серым цветом.

Машины получили оборудование, ранее недоступное для этого класса. Во-первых, это трехступенчатая регулировка обогрева передних сидений. Во-вторых, центральная консоль с подлокотником и ящиком для хранения мелочевки, портом USB, розеткой и кнопками регулировки обогрева задних сидений — кстати, последняя функция появилась на автомобилях LADA впервые. В-третьих, центральный подлокотник дивана с подстаканниками.