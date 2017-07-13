Рассекречен интерьер LADA Vesta SW и SW Cross

Фото: LADA
Как заявили дизайнеры АВТОВАЗа, интерьер LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW выполнен в единой концепции с дизайном кузова. Специально для этих моделей создана яркая оранжевая цветовая гамма — этот жизнерадостный цвет использован в оформлении дверей, приборной панели и обивки кресел.
Эдуард Раскин

Кроме элементов отделки салона оранжевую окантовку обрели шкалы комбинации приборов. Контрастирует с этим эффектным колером черная глянцевая отделка передней панели и ручкек дверей. Тем, кто не столь эксцентричен, чтобы чувствовать себя комфортно в столь ярком интерьере, предусмотрен вариант со спокойным серым цветом.

Машины получили оборудование, ранее недоступное для этого класса. Во-первых, это трехступенчатая регулировка обогрева передних сидений. Во-вторых, центральная консоль с подлокотником и ящиком для хранения мелочевки, портом USB, розеткой и кнопками регулировки обогрева задних сидений — кстати, последняя функция появилась на автомобилях LADA впервые. В-третьих, центральный подлокотник дивана с подстаканниками.

Фото: LADA

На 2,5 см увеличено пространство над головами задних пассажиров. Спинка заднего ряда складывается в соотношении 2:3. Багажное отделение представляет собой многофункциональное пространство с двойным полом, органайзером, тремя сетками для фиксации грузов, различными нишами. Его объем составляет немалые 480 л. Дополнительные 95 л дает пространство под фальш-полом, а при сложенных сиденьях второго ряда вместительность грузового отсека увеличивается до 825 л. Охлаждаемый перчаточный ящик объемом 14 л снабжен функцией плавного открывания крышки, а также внутренним органайзером.

Vesta SW Cross и Vesta SW оснащены комплексом систем, обеспечивающих комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Рулевая колонка регулируется по высоте и длине, а водительское кресло кроме микролифта имеет поясничную поддержку. Среди прочих опций стоит отметить климат-контроль, обогрев лобового стекла, а датчики дождя и освещенности.

Бортовой компьютер выводит на дисплей информацию по расходу топлива, средней скорости движения и другие данные. На руле расположены кнопки управления мультимедийной системой и круиз-контролем.

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13 июля 2017
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