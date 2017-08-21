АВТОВАЗ наладит поставки LADA Vesta на Кубу

Как сообщается на форуме «ЛАДА Веста Клуб», руководители АВТОВАЗа приняли решение о начале поставок LADA Vesta на Кубу. По предварительным данным, первые автомобили отправятся на службу в такси. А вот появятся ли седаны в свободной продаже на острове, пока непонятно.

На сегодняшний день никакой технической информации о LADA Vesta, ориентированной на кубинский рынок нет. Чем эти машины будут отчаться от «Вест», продающихся в странах Европы, неизвестно.

Отметит также, что кубинские заказчики уже изложили АВТОВАЗу свои требования к автомобилям. Кроме того, стороны заключили контракт и на поставку необходимых комплектующих для седанов LADA Vesta.