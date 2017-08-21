Китайская Great Wall собирается купить легендарный Jeep

Фото: Николай Назайкинский
Слухи по поводу намерений одной из китайских автомобильных компаний купить концерн FCA, распространившиеся на прошлой неделе, получили конкретизацию. Оказывается, Great Wall Motor Co. заинтересовалась одним-единственным конкретным брендом Jeep и готова вести переговоры по его приобретению.
Эдуард Раскин

Как сообщила порталу Automotive News президент компании Great Wall Ван Фэнин, занявшая между прочим по версии журнала Fortune седьмое место в списке самых влиятельных женщин Азии, руководству FIAT Chrysler Automobiles было направлено предложение обсудить возможную сделку. Правда, FCA дать комментарии пока отказалась.

Если стороны договорятся, то легендарный внедорожный бренд, неофициально давший название целому классу автомобилей, будет потерян концерном FCA. Такой ход, впрочем, вполне возможен, ибо не так давно уже возник проект по вычленению Alfa Romeo и Maserati в самостоятельную компанию.

Фото: Николай Назайкинский

Неудивительно, что китайцы хотят приобрести исключительно Jeep, который является жемчужиной FCA благодаря своей репутации во всем мире и богатой истории, тянущейся со Второй мировой войны. Представитель Great Wall Су Хуэй заявил:

— Мы глубоко заинтересованы в бренде Jeep и пристально следим за ним в течение длительного времени. Наша стратегическая цель — стать крупнейшим в мире производителем внедорожников. Приобретение Jeep, мирового бренда SUV, позволит нам достичь нашей цели быстрее и лучше.

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21 августа 2017
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