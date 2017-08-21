Китайская Great Wall собирается купить легендарный Jeep

Как сообщила порталу Automotive News президент компании Great Wall Ван Фэнин, занявшая между прочим по версии журнала Fortune седьмое место в списке самых влиятельных женщин Азии, руководству FIAT Chrysler Automobiles было направлено предложение обсудить возможную сделку. Правда, FCA дать комментарии пока отказалась.

Если стороны договорятся, то легендарный внедорожный бренд, неофициально давший название целому классу автомобилей, будет потерян концерном FCA. Такой ход, впрочем, вполне возможен, ибо не так давно уже возник проект по вычленению Alfa Romeo и Maserati в самостоятельную компанию.