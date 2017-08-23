Названа дата премьеры Nissan Leaf второго поколения

– Оснащенный нашими самыми передовыми системами, модернизированный Leaf следующего поколения поразит вас и поднимет планку на рынке электромобилей на новый уровень, — говорится в сообщении пресс-службы Nissan.

Никаких технических подробностей относительно новинки японцы до сих пор не раскрывают, сохраняя интригу до официальной презентации. По предварительным данным, Nissan Leaf второй генерации получил новую 60-кВтную аккумуляторную батарею, благодаря которой дальность хода машины увеличилась до 400 километров.

Известно, что помимо прочего, Leaf оборудован системой ProPILOT Park — ультразвуковыми датчиками и камерами, с помощью которых автомобиль без труда может осуществить параллельную, диагональную или перпендикулярную парковку передним и задним ходом. Кроме того, новинку оснастили любопытной, но бессмысленной системой e-Pedal, позволяющей разгоняться и притормаживать, работая только педалью акселератора.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в Nissan рассматривают возможность вывода электромобиля в том числе и на российский рынок. Но когда именно Leaf появится у официальных дилеров — пока неизвестно.