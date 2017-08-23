В Белоруссии представили первый национальный электромобиль

Фото: www.belta.by
Белорусская Национальная академия наук презентовала первый электромобиль. Премьера новинки состоялась на полигоне для испытаний машин Объединенного института машиностроения НАН.
Виктория Базылева

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора института Сергея Поддубко, председателю Президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову предложили выпустить первый белорусский электрокар в минувшем году. И вот машина готова — автомобиль разработали при участии других компаний, специализирующихся на «зеленых» транспортных средствах.

В основу электрокара лег китайский седан Geely SC7, который производится на заводе в Белоруссии. Под капотом машины трудится 80-литровая силовая установка, которая разгоняет машину до 110 км/ч. Максимальная же дальность хода новинки составляет 150 км.

По словам председателя президиума НАН Владимира Гусакова, на прототип электромобиля «можно садиться и ехать». Следующая же цель, которую ставят перед собой разработчики — локализация производства. Он также отметил, что машина может встать на конвейер завода «БелАЗ» или «Белкоммунмаш».

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23 августа 2017
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