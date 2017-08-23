В Белоруссии представили первый национальный электромобиль

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора института Сергея Поддубко, председателю Президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову предложили выпустить первый белорусский электрокар в минувшем году. И вот машина готова — автомобиль разработали при участии других компаний, специализирующихся на «зеленых» транспортных средствах.

В основу электрокара лег китайский седан Geely SC7, который производится на заводе в Белоруссии. Под капотом машины трудится 80-литровая силовая установка, которая разгоняет машину до 110 км/ч. Максимальная же дальность хода новинки составляет 150 км.

По словам председателя президиума НАН Владимира Гусакова, на прототип электромобиля «можно садиться и ехать». Следующая же цель, которую ставят перед собой разработчики — локализация производства. Он также отметил, что машина может встать на конвейер завода «БелАЗ» или «Белкоммунмаш».