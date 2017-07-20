Nissan Leaf второго поколения будет управляться одной педалью

Как сообщает пресс-служба Nissan, на центральной консоли электрического хетчбэка Leaf расположена специальная кнопка для активации системы e-Pedal. В случае необходимости водитель может корректировать скорость автомобиля, работая только педалью акселератора.

Так, прижимая педаль газа, автомобилист разгоняет автомобиль — как и обычно. А когда рулевой убирает ногу с «рычага», машина начинает притормаживать. Причем, как уверяют японцы, в режиме e-Pedal хетчбэк способен остановиться полностью, а также оставаться неподвижным даже на спуске или подъеме. Хотя для экстренного торможения представители Nissan все же рекомендуют использовать педаль тормоза — она, разумеется, активна в любом случае.

– Процесс вождения станет более увлекательным и менее утомительным. В условиях интенсивного транспортного потока и городских поездок водителям больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора — управлять автомобилем станет проще и приятнее, — уверены в Nissan.

Впрочем, протестировать Nissan Leaf с системой e-Pedal смогут и российские автомобилисты. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что японцы намерены привезти электрический хетчбэк в нашу страну.