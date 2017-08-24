Список мировых бестселлеров возглавил автомобиль Ford

В ТОП-15 мировых бестселлеров по итогам первых шести месяцев 2017 года также попали и две другие модели Ford: седаны, хетчбэки и универсалы Focus и кроссовер Kuga. Эти машины, разошедшиеся тиражом в 335 000 и 316 000 автомобилей, расположились на 10 и 12 местах соответственно.

В частности, в России в первом полугодии официальные дилеры Ford реализовали 6465 машин семейства Focus. Kuga же привлекла внимание 5366 россиян.

Напомним, что на сегодняшний день обзавестись «Фокусом» в кузове хетчбэк можно, заплатив от 769 000 рублей. Седан обойдется уже как минимум в 916 000, а универсал — в 926 000 целковых. Ценники на кроссовер Kuga стартует с отметки в 1 364 000 рублей.