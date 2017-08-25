Lamborghini Huracan получит внедорожную версию

Фото: www.netcarshow.com
Компания Lamborghini планирует выпустить внедорожную версию суперкара Huracan. По предварительным данным, новинка получит название Huracan Safari.
Виктория Базылева

Как сообщает журнал Automobile со ссылкой на собственные источники, Lamborghini Huracan Safari обзаведется подвеской с регулируемым клиренсом, расширенными колесными арками, внедорожным обвесом и системой полного привода. Предполагается, что в продаже появятся как внедорожные купе, так и родстеры. Прочие подробности об автомобиле, в том числе ориентировочные даты премьеры, пока не раскрываются.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в начале декабря итальянцы представят свой первый кроссовер Urus. Автомобиль, построенный на базе MLB, оснастят четырехлитровым 580-сильным V8 с двойным наддувом. Вместе со стандартной модификацией Lamborghini представит электрическую, а ближе к 2019 году свет увидит и гибрид.

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25 августа 2017
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