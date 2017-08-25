Lamborghini Huracan получит внедорожную версию

Как сообщает журнал Automobile со ссылкой на собственные источники, Lamborghini Huracan Safari обзаведется подвеской с регулируемым клиренсом, расширенными колесными арками, внедорожным обвесом и системой полного привода. Предполагается, что в продаже появятся как внедорожные купе, так и родстеры. Прочие подробности об автомобиле, в том числе ориентировочные даты премьеры, пока не раскрываются.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в начале декабря итальянцы представят свой первый кроссовер Urus. Автомобиль, построенный на базе MLB, оснастят четырехлитровым 580-сильным V8 с двойным наддувом. Вместе со стандартной модификацией Lamborghini представит электрическую, а ближе к 2019 году свет увидит и гибрид.