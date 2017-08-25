Состоялась премьера нового бюджетного седана Hyundai Reina

Фото: uk.anygator.com
На автосалоне в китайском Чэнду компания Hyundai презентовала свой новый бюджетный седан Reina. Этот автомобиль ориентирован исключительно на авторынок Поднебесной — его минимальный ценник составит 50 000 юаней.
Виктория Базылева

Как сообщают местные СМИ, новый Hyundai Reina построили на базе седана Hyundai Verna, более известного россиянам как Solaris. Габариты новинки составляют 4300/1705/1460 мм при колесной базе равной 2570 мм.

В движение автомобиль приводит 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л. с. Двигатель агрегатируется — на выбор покупателя — с механической или автоматической коробкой передач.

Надо сказать, что базовое оснащение седана достаточно скудное — автомобиль располагает лишь двумя подушками безопасности, кондиционером и простенькой аудиосистемой. Однако Hyundai Reina в топовой комплектации порадует покупателя дополнительными боковыми «эирбегами», климат-контролем, а также мультимедийной системой с восьмидюймовым тачпадом.

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25 августа 2017
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