Состоялась премьера нового бюджетного седана Hyundai Reina

Как сообщают местные СМИ, новый Hyundai Reina построили на базе седана Hyundai Verna, более известного россиянам как Solaris. Габариты новинки составляют 4300/1705/1460 мм при колесной базе равной 2570 мм.

В движение автомобиль приводит 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 95 л. с. Двигатель агрегатируется — на выбор покупателя — с механической или автоматической коробкой передач.

Надо сказать, что базовое оснащение седана достаточно скудное — автомобиль располагает лишь двумя подушками безопасности, кондиционером и простенькой аудиосистемой. Однако Hyundai Reina в топовой комплектации порадует покупателя дополнительными боковыми «эирбегами», климат-контролем, а также мультимедийной системой с восьмидюймовым тачпадом.