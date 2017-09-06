«Газель Next» будут поставлять на Филиппины

– В соответствии с соглашением, Eastern Petroleum получает права на дистрибуцию и послепродажное обслуживание легкой коммерческой техники ГАЗ на территории Филиппин, в том числе эксклюзивные права на продажу 17-местных микроавтобусов «Газель Next» и каркасных автобусов «Газель Next Citiline», — говорится в сообщении пресс-службы «Группы ГАЗ».

С помощью автомобилей ГАЗ власти Филиппин реализуют государственную программу обновления общественного транспорта — новый широкомасштабный проект по замене устаревшей техники. Планируется, что до 2023 года автобусные парки страны пополнят более 100 000 микроавтобусов и автобусов «Газель Next».

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что «Группа ГАЗ» презентовала на выставке «Комтранс-2017» микроавтобус «Газель Next», оснащенный автоматической коробкой передач. Известно, что продажи «Газелей» на «автомате» начнутся в нашей стране во второй половине следующего года.