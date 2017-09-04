Почему UAZ «Профи» проигрывает «Газели Next» уже на старте продаж

Тем не менее, специалисты УАЗ почему-то убеждены, что их «Профи» ни оставит «Газелям» ни единого шанса. Справедливости ради стоит отметить, что по некоторым параметрам «Газель» и впрямь уступает «Профи». Ульяновский грузовик комплектуется более мощным мотором (150 л. с. против 107) и системой полного привода (но ведь у GAZ имеется и суперпроходимый «Соболь 4х4»). К тому же на автомобиль дается гарантия на 4 года или 150 000 километров пробега (в то время как у «Газели» — 3 года или 150 000 км), и он может похвастать более доступным ценником. На сегодняшний день стартовая цена бортового Next — 995 000 рублей, а «Профи» — 749 000 целковых.

Но даже несмотря на все это, нельзя забывать о том, что «Профи» построен на базе модели «Карго», которая, в свою очередь, хорошо известна перевозчикам своей ненадежностью и как следствие — мизерными продажами. К примеру, во время тестовых испытаний у «Профи» прямо на ходу отваливались задние амортизаторы. Конечно, представители компании уверили корреспондента портала «АвтоВзгляд», что проблема решена, но вот насколько кардинально?..