Почему UAZ «Профи» проигрывает «Газели Next» уже на старте продаж

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель компании «Группа ГАЗ», первые автомобили семейства «Газель Next», оснащенные шестиступенчатой автоматической коробкой передач французского производителя PUNCH Powerglide, появятся в продаже во второй половине 2018 года.
При этом отметим, что «Газели» и так пользуются в России устойчивым спросом — в первой половине нынешнего года официальные дилеры реализовали 25 053 машины — больше, чем за аналогичный период года прошлого. Вероятнее всего, когда на рынок выйдут модификации модели Next c «автоматом», продажи взлетят еще выше — нижегородцы заставят понервничать не только ульяновцев, но и китайцев с их Foton и другими JAC.