Почему UAZ «Профи» проигрывает «Газели Next» уже на старте продаж

Фото: АвтоВзгляд
На Международной выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017» состоялись сразу две значимые для российского авторынка премьеры. Так, УАЗ презентовал свою новую грузовую модель «Профи», а «Группа ГАЗ» — «Газель Next» с автоматической коробкой передач.
Виктория Базылева

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» представитель компании «Группа ГАЗ», первые автомобили семейства «Газель Next», оснащенные шестиступенчатой автоматической коробкой передач французского производителя PUNCH Powerglide, появятся в продаже во второй половине 2018 года.

При этом отметим, что «Газели» и так пользуются в России устойчивым спросом — в первой половине нынешнего года официальные дилеры реализовали 25 053 машины — больше, чем за аналогичный период года прошлого. Вероятнее всего, когда на рынок выйдут модификации модели Next c «автоматом», продажи взлетят еще выше — нижегородцы заставят понервничать не только ульяновцев, но и китайцев с их Foton и другими JAC.

Фото: АвтоВзгляд

Тем не менее, специалисты УАЗ почему-то убеждены, что их «Профи» ни оставит «Газелям» ни единого шанса. Справедливости ради стоит отметить, что по некоторым параметрам «Газель» и впрямь уступает «Профи». Ульяновский грузовик комплектуется более мощным мотором (150 л. с. против 107) и системой полного привода (но ведь у GAZ имеется и суперпроходимый «Соболь 4х4»). К тому же на автомобиль дается гарантия на 4 года или 150 000 километров пробега (в то время как у «Газели» — 3 года или 150 000 км), и он может похвастать более доступным ценником. На сегодняшний день стартовая цена бортового Next — 995 000 рублей, а «Профи» — 749 000 целковых.

Но даже несмотря на все это, нельзя забывать о том, что «Профи» построен на базе модели «Карго», которая, в свою очередь, хорошо известна перевозчикам своей ненадежностью и как следствие — мизерными продажами. К примеру, во время тестовых испытаний у «Профи» прямо на ходу отваливались задние амортизаторы. Конечно, представители компании уверили корреспондента портала «АвтоВзгляд», что проблема решена, но вот насколько кардинально?..

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4 сентября 2017
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