Когда начнутся российские продажи Renault Dokker

На очередной пресс-конференции директор по маркетингу Renault Россия Франсиско Идальго-Маркес сообщил, что в ближайшие месяцы в нашей стране начнутся продажи нового коммерческого автомобиля Dokker. Впрочем, никаких подробностей представитель компании раскрывать не стал, отметив лишь, что машину предложат как в пассажирской, так и в грузопассажирской модификации.

Кроме того, Идальго-Маркес рассказал, что к 2022 году французы пересмотрят модельный ряд. Предполагается, что через пять лет Renault будет продавать в России преимущественно кроссоверы и внедорожники.

Стоит также отметить, что глава отдела маркетинга подтвердил, что производитель примет участие в Международном московском автосалоне (ММАС), который состоится в следующем году. Правда, он не стал уточнять, какие именно новинки представят на моторшоу.