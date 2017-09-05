«Комтранс-2017»: на электротяге далеко не уедешь

Фото: КамАЗ
5 сентября свои двери для посетителей открыла Международная выставка коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017». Помимо прочего, на автосалоне представили электробус второго поколения КамАЗ, туристический MAN Lion’s Coach, а также новые тягачи Scania.
Виктория Базылева

Автобус на электрической тяге КамАЗ-6282, разработанный совместно с компанией Drive Electro, значительно отличается от своего предшественника. В первую очередь стоит отметить видоизмененный салон — производители увеличили общую пассажировместимость машины благодаря ликвидации шахты моторного отсека.

Кроме того, электробус получил новые, более современные компоненты тягового электрооборудования — в частности, электропортальный мост и литий-титанатные (LTO) батареи. Теперь аккумуляторы заряжаются всего за 6—20 минут. К слову сказать, пиковая скорость КамАЗа-6282 достигает отметки в 75 км/ч, а его максимальный запас хода — 70 км.

Фото: АвтоВзгляд

Главной премьерой стенда MAN на выставке «Комтранс-2017» стал туристический автобус Lion’s Coach нового поколения. Машина обзавелась модернизированным мотором, форсированным на 20 л. с., а также усовершенствованной коробкой передач. Более того, расширился и список оснащения модели — он пополнился круиз-контролем MAN EfficientCruise с функцией холостого хода EfficientRoll и системой слежения за дорожной разметкой. Пассажиров же баварская новинка порадует USB-разъемами, расположенными возле каждого кресла, и откидными столиками, интегрированными в списку переднего сиденья.

В России MAN Lion’s Coach поначалу будут продавать в двух версиях: с кузовом в 12101 мм и 13901 мм в двух- или трехосном исполнении соответственно.

Фото: Scania

Scania, в свою очередь, выставила сразу семь автомобилей, в числе которых и три седельных тягача нового поколения. Грузовики получили новые кабины: базовую G, кабину R повышенной комфортности и флагманскую S с ровным полом.

В движение машины приводят модернизированные моторы с обновленными топливными форсунками, термостатом в системе смазки двигателя и оптимизированным процессом сгорания топлива. Как утверждают представители компании, расход дизельного топлива всех моделей семейства независимо от двигателя удалось сократить на 5%.

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5 сентября 2017
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