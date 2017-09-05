«Комтранс-2017»: на электротяге далеко не уедешь

Автобус на электрической тяге КамАЗ-6282, разработанный совместно с компанией Drive Electro, значительно отличается от своего предшественника. В первую очередь стоит отметить видоизмененный салон — производители увеличили общую пассажировместимость машины благодаря ликвидации шахты моторного отсека.
Кроме того, электробус получил новые, более современные компоненты тягового электрооборудования — в частности, электропортальный мост и литий-титанатные (LTO) батареи. Теперь аккумуляторы заряжаются всего за 6—20 минут. К слову сказать, пиковая скорость КамАЗа-6282 достигает отметки в 75 км/ч, а его максимальный запас хода — 70 км.