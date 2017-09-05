«Комтранс-2017»: на электротяге далеко не уедешь

Главной премьерой стенда MAN на выставке «Комтранс-2017» стал туристический автобус Lion’s Coach нового поколения. Машина обзавелась модернизированным мотором, форсированным на 20 л. с., а также усовершенствованной коробкой передач. Более того, расширился и список оснащения модели — он пополнился круиз-контролем MAN EfficientCruise с функцией холостого хода EfficientRoll и системой слежения за дорожной разметкой. Пассажиров же баварская новинка порадует USB-разъемами, расположенными возле каждого кресла, и откидными столиками, интегрированными в списку переднего сиденья.

В России MAN Lion’s Coach поначалу будут продавать в двух версиях: с кузовом в 12101 мм и 13901 мм в двух- или трехосном исполнении соответственно.