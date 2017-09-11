Франкфурт-2017: Ford Mustang пережил рестайлинг

Как сообщает пресс-служба Ford, публичная премьера купе и кабриолета Mustang, ориентированных на авторынки стран Европы, состоится на Франкфуртовском автосалоне.

Масл-кар получил перелицованный передний бампер, видоизмененные фары и воздухозаборники, а также новую решетку радиатора. А «Мустанг» с дизайн-пакетом Performance Pack теперь может похвастать иным задним спойлером, черным диффузором и новыми патрубками выпускной системы.

Ford Mustang в базовой модификации оснащается 2,3-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 290 л. с. Топовая же версия модели порадует покупателя модернизированным пятилитровым атмосферным V8, генерирующим 450 сил. Стоит также отметить, что на смену шестиступенчатому «автомату» пришел десятидиапазонный.

Старт европейских продаж обновленного Ford Mustang намечен на вторую половину 2018 года. Напомним, что в России на сегодняшний день эта модель не представлена.