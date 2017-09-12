На Франкфуртском автосалоне показали SsangYong Rexton четвертого поколения

Фото: Вячеслав Василенко
Компания SsangYong представила на Франкфуртском моторшоу внедорожник Rexton нового поколения. Старт российских продаж новинки намечен на первую половину следующего года.
Вячеслав Василенко

Габариты SsangYong Rexton четвертой генерации составляют 4850/1920/1800 мм при колесной базе равной 2865 мм. Внедорожник может похвастать приличным клиренсом в 224 мм, задним или полным приводом.

От предшественников новому SsangYong Rexton достались 2,2-литровый дизельный мотор мощностью 181 л. с., семидиапазонный «автомат» производства Mercedes-Benz, раздатка, независимая подвеска и дисковые тормоза. Рама и кузов же внедорожника выполнены в стиле модели Tivoli.

Список оснащения нового «Рекстона» включает в себя, помимо прочего, мультимедийный комплекс с большим 9,2-дюймовым дисплеем, полностью цифровую приборную панель, а также 20-дюймовые колесные диски.

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12 сентября 2017
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