На Франкфуртском автосалоне показали SsangYong Rexton четвертого поколения

Габариты SsangYong Rexton четвертой генерации составляют 4850/1920/1800 мм при колесной базе равной 2865 мм. Внедорожник может похвастать приличным клиренсом в 224 мм, задним или полным приводом.

От предшественников новому SsangYong Rexton достались 2,2-литровый дизельный мотор мощностью 181 л. с., семидиапазонный «автомат» производства Mercedes-Benz, раздатка, независимая подвеска и дисковые тормоза. Рама и кузов же внедорожника выполнены в стиле модели Tivoli.

Список оснащения нового «Рекстона» включает в себя, помимо прочего, мультимедийный комплекс с большим 9,2-дюймовым дисплеем, полностью цифровую приборную панель, а также 20-дюймовые колесные диски.