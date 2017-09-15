Европейские продажи LADA продолжают расти

Как сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), в минувшем месяце в пользу машин с шильдиком LADA сделали выбор 411 европейцев. В августе же 2016 года, для сравнения, дилеры продали 336 автомобилей. Стоит также отметить, что в целом за период с января по август 2017 года тольяттинскими изделиями обзавелись 3343 человека.

Конечно, цифры смешные: по сути, АВТОВАЗу гордиться совершенно нечем. С другой стороны, продажи, пусть и черепашьими темпами, но растут — а это гораздо лучше, чем ничего.

К слову сказать, наибольшей популярностью в странах Европы пользуются автомобили Volkswagen, разошедшиеся в августе тиражом в 102 324 экземпляра. На второй строчке оказалась компания Renault (58 115 машин), а на третьей — Ford (54 637 проданных транспортных средств).