Как продлить жизнь покрышкам и покупать их реже

Рано или поздно, но колеса иногда приходится менять. Это неизбежность, однако, соблюдение нескольких простых правил позволяет покупать новые колеса реже и тем самым экономить серьезные суммы.
Максим Строкер

Продление срока жизни шины начинается в шиномонтажной мастерской. Колесо с самого начала эксплуатации должно быть правильно отбалансировано и установлено. Иначе периодические силы, возникающие при дисбалансе будут способствовать неравномерному износу резины.

Даже самая невменяемая водитель-блондинка хотябы смутно подозревает, что на подспущенном колесе ездить не очень правильно. Однако это справедливо и для перекаченной шины. В обоих случаях происходит ускоренный неравномерный износ протектора, в результате которого колесо можно быстро отправить на помойку. Ездить по принципу «и так сойдет», не контролируя регулярно давление в шинах (чтобы оно совпадало с рекомендованным автопроизводителем) напрашиваться на досрочную смену резины.

Огромное влияние на срок эксплуатации покрышек оказывает состояние ходовой части машины. Особенно правильная регулировка углов развала и схождения. Также важно техническое состояние подвески и рулевого управления. Из-за разболтанных шаровых опор и, в особенности, из-за неправильных углов установки колес шины «съедаются» в кратчайшие сроки.

Как ни странно на практике почти все автовладельцы игнорируют прописную истину, которая гласит, что долговечность колес зависит от стиля езды водителя. Не стоит лишний раз буксовать. Это один из основных «способов» ускорения износа колес. Езда по ямам и колдобинам также не добавляет «здоровья» резины, сокращая ее ресурс. Для мягкой зимней резины категорически противопоказана эксплуатация в теплое и, в особенности, жаркое время года.

Неправильное хранение колес также способствует их более скорой кончине. Они должны храниться в сухом, прохладном, темном помещении. Причем — в горизонтальном положение, чтобы не деформировался корд и протектор шины. Категорически не стоит допускать попадание на резину каких-либо химикатов, в особенности растворителей типа бензина, ацетона и тому подобного. Они разрушают ее.

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15 сентября 2017
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