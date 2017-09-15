Как продлить жизнь покрышкам и покупать их реже

Продление срока жизни шины начинается в шиномонтажной мастерской. Колесо с самого начала эксплуатации должно быть правильно отбалансировано и установлено. Иначе периодические силы, возникающие при дисбалансе будут способствовать неравномерному износу резины.

Даже самая невменяемая водитель-блондинка хотябы смутно подозревает, что на подспущенном колесе ездить не очень правильно. Однако это справедливо и для перекаченной шины. В обоих случаях происходит ускоренный неравномерный износ протектора, в результате которого колесо можно быстро отправить на помойку. Ездить по принципу «и так сойдет», не контролируя регулярно давление в шинах (чтобы оно совпадало с рекомендованным автопроизводителем) напрашиваться на досрочную смену резины.

Огромное влияние на срок эксплуатации покрышек оказывает состояние ходовой части машины. Особенно правильная регулировка углов развала и схождения. Также важно техническое состояние подвески и рулевого управления. Из-за разболтанных шаровых опор и, в особенности, из-за неправильных углов установки колес шины «съедаются» в кратчайшие сроки.