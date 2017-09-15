Mazda отказывается от бензиновых и дизельных автомобилей

Как сообщает Kyodo, руководители Mazda приняли решение отказаться от бензиновых и дизельных транспортных средств в пользу электрокаров и гибридов вследствие введения ужесточенных экологических норм и требований к расходу топлива. Кроме того, таким образом компания планирует укрепить свои позиции на рынках в странах Европы, где «зеленые» автомобили набирают все большую популярность.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что другой автопроизводитель — Volvo — намерен электрофицировать все свои модели к 2019 году, а спустя некоторое время прекратить продажи машин на традиционном топливе. Более подробно об этом можно прочитать здесь.