Названа дата старта российских продаж полноприводного Geely Atlas

Geely Motors официально объявил о старте российских продаж своего среднеразмерного кроссовера Geely Atlas. Единственный полноприводный автомобиль, среди всех китайских «кроссоверов», представленных на отечественном рынке, Atlas появится в салонах дилеров в ноябре текущего года. Напомним, что китайцы еще в прошлом году вывели Geely Atlas на свой внутренний рынок под названием Geely NL. Габариты машины (длина — 4519 мм, ширина — 1831, высота — 1694 мм и колесная база равная 2670 мм) позволяют отнести ее к среднеразмерным кроссоверам. Клиренс, равный 190 мм, тоже соответствует.

В Китае машина оснащается тремя бензиновыми моторами. Среди них один двухлитровый атмосферник мощностью 141 л. с. и два 1,8-литровых турбодвигателя мощностью 163 л. с. и 183 л. с. В Китае базовый Geely NL (Atlas) продается, в пересчете на рубли, по цене от почти 1 млн. рублей. На российском рынке цены должны быть, как минимум, не ниже. Однако на данный момент никаких подробностей ни о них, ни о комплектациях Geely Atlas для российского рынка представители китайского автопроизводителя не сообщают.