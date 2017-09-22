Стартуют продажи новой Chevrolet Niva

Фото: chevrolet-niva.ru
Пятнадцать лет назад, а именно 23 сентября 2002 года ЗАО «Джи Эм—АВТОВАЗ» начал производство автомобилей, отобравших у знаменитой вазовской модели право называться «Нивой». В честь юбилейной даты решено выпустить 300 внедорожников в особой версии Special Edition 2017.
Эдуард Раскин

Вместо давно обещанного автомобиля нового поколения американо-российское предприятие в очередной раз решило порадовать клиентов юбилейной версией, созданной на базе комплектации GLC. Ее уникальность подчеркивается насыщенным цветом «Бронза», в который окрашен кузов, эмблемами «Special Edition» и «15 лет», а также карбоновыми накладками на рамках дверей.

В интерьере также подчеркивается эксклюзивность внедорожника — прострочка цвета «Бронза» на кожаной оплетке рулевого колеса, на чехлах рукояток раздаточной коробки, коробки передач и на сиденьях, обтянутых тканью и искусственной кожей. На спинках кресел — юбилейное тиснение.

На автомобиль устанавливается магнитола с четырьмя динамиками, а также 17-дююймовые колеса нового для Niva радиуса на пятилучевых дисках с полированной поверхностью.

Цена Chevrolet Niva Special Edition составляет 749 900 рублей, а ее продажи начнутся 25 сентября.

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22 сентября 2017
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