Стартуют продажи новой Chevrolet Niva

Вместо давно обещанного автомобиля нового поколения американо-российское предприятие в очередной раз решило порадовать клиентов юбилейной версией, созданной на базе комплектации GLC. Ее уникальность подчеркивается насыщенным цветом «Бронза», в который окрашен кузов, эмблемами «Special Edition» и «15 лет», а также карбоновыми накладками на рамках дверей.

В интерьере также подчеркивается эксклюзивность внедорожника — прострочка цвета «Бронза» на кожаной оплетке рулевого колеса, на чехлах рукояток раздаточной коробки, коробки передач и на сиденьях, обтянутых тканью и искусственной кожей. На спинках кресел — юбилейное тиснение.

На автомобиль устанавливается магнитола с четырьмя динамиками, а также 17-дююймовые колеса нового для Niva радиуса на пятилучевых дисках с полированной поверхностью.

Цена Chevrolet Niva Special Edition составляет 749 900 рублей, а ее продажи начнутся 25 сентября.