Самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в России

На второй строчке рейтинга наиболее востребованных подержанных кроссоверов и внедорожников расположилась Chevrolet Niva. Эти автомобили разошлись тиражом в 37 500 экземпляров. Третьим же стал японский SUV Toyota RAV4 — в январе-июле дилеры реализовали 21 200 машин.

Замыкают лидерскую пятерку два кроссовера Nissan — X-Trail и Qashqai, которые привлекли внимание 16 800 и 16 400 человек соответственно. Отметим также, что в ТОП-10 самых продаваемых SUV и внедорожников с пробегом вошли Honda CR-V (15 500 автомобилей), Mitsubishi Outlander (13 600 машин) и Renault Duster (12 300 кроссоверов), а также BMW X5 (11 800 экземпляров) и Toyota Land Cruiser 200 (11 800 внедорожников).