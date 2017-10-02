Объявлена дата премьеры Mercedes-Benz G-Class третьего поколения

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, новый Mercedes-Benz G-Class «сбросил» порядка 200 килограммов, но вырос в длину примерно на 100 миллиметров по сравнению с предшественником. Внедорожник оснастили многорычажной передней подвеской, полноприводной трансмиссией с тремя дифференциалами, а также перенастроенными пружинами и амортизаторами.

Что же до силовых агрегатов, то по предварительным данным, моторная гамма модели будет включать в себя бензиновые двигатели, развивающие до 360 л. с., и несколько дизельных, генерирующих до 313 сил. Предполагается, что спустя некоторое время штутгартцы выпустят еще одну модификацию внедорожника с четырехлитровым битурбированным V8. Мощность этого мотора может составить от 470 до 600 «лошадей».