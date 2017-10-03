Suzuki представит в Токио новый внедорожник и кроссовер

Фото: Suzuki
На Токийском автосалоне Suzuki представит общественности сразу несколько концептуальных автомобилей и мотоциклов. В их числе внедорожник e-SURVIVOR, микровэн Spacia, компактный кроссовер XBEE и нео-ретро байк SV650X.
Виктория Базылева

Концептуальный внедорожник e-SURVIVOR сочетает в себе черты автомобилей Jimny и Vitara. Японцы сохранили лонжеронную раму и легкий кузов, вместе с тем оснастив машину новой системой полного привода с независимыми электромоторами на каждом колесе.

Spacia Concept представляет собой микровэн, отличающийся низким полом, просторным салоном и сдвижными боковыми дверьми. А XBEE — это компактный кроссовер, который, как уверяет производитель, отлично подойдет и для перемещений по городу, и для езды по бездорожью.

Кроме того, на стенде Suzuki будут представлены модели Vitara, Ignis, Baleno, новый Swift Sport и малолитражные Jimny, Hustler, Alto Works, Alto Lapin и WagonR.

Что же до мотоциклов, то «Сузуки» привезет в Токио девять моделей, среди которых серийные Hayabusa, GSX-R1000R ABS, BURGMAN 400 ABS, GSX250R и V-Strom 250, а также концептуальные SV650X, SWISH, GSX-R125 и GSX-RR.

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3 октября 2017
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