Suzuki представит в Токио новый внедорожник и кроссовер

Концептуальный внедорожник e-SURVIVOR сочетает в себе черты автомобилей Jimny и Vitara. Японцы сохранили лонжеронную раму и легкий кузов, вместе с тем оснастив машину новой системой полного привода с независимыми электромоторами на каждом колесе.

Spacia Concept представляет собой микровэн, отличающийся низким полом, просторным салоном и сдвижными боковыми дверьми. А XBEE — это компактный кроссовер, который, как уверяет производитель, отлично подойдет и для перемещений по городу, и для езды по бездорожью.

Кроме того, на стенде Suzuki будут представлены модели Vitara, Ignis, Baleno, новый Swift Sport и малолитражные Jimny, Hustler, Alto Works, Alto Lapin и WagonR.

Что же до мотоциклов, то «Сузуки» привезет в Токио девять моделей, среди которых серийные Hayabusa, GSX-R1000R ABS, BURGMAN 400 ABS, GSX250R и V-Strom 250, а также концептуальные SV650X, SWISH, GSX-R125 и GSX-RR.