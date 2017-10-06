Какая модель остается самой популярной в России

Фото KIA
Компания KIA объявила результаты продаж на российском рынке за сентябрь, который стал рекордным для бренда по объему реализованных автомобилей. По итогам периода с января по сентябрь 2017 года корейский производитель лидирует среди всех представленных на российском рынке иностранных брендов с рыночной долей 12,0%.
Иван Флягин

В сентябре корейцы продали 18 797 новых автомобилей KIA, что на 40,3% больше, чем годом ранее. Это позволило бренду достичь по итогам месяца рыночной доли 12,6%. За период с января по сентябрь было реализовано 135 223 автомобиля KIA, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Десять моделей KIA на нашем рынке продемонстрировали в сентябре положительную динамику продаж по сравнению с сентябрем 2016 года. Бизнес-седан Optima разошелся в прошлом месяце в рекордном количестве − 1 572 аштук, что ему позволило впервые с начала года войти в тройку наиболее популярных моделей бренда в России. Лидером продаж остается модель Rio, второе место сохранил за собой кроссовер Sportage. Тройка лидеров по объемам продаж с начала года не изменилась, по итогам января-сентября наибольшие объемы продаж приходятся на модели Rio, Sportage и cee’d.

Новый седан Rio приобрели в сентябре 8 437 покупателей. Итоговый показатель продаж автомобилей третьего и четвертого поколения за месяц составил 10 446 единиц, что позволило Rio сохранить за собой позицию лидера среди всех представленных на российском рынке моделей всех брендов, превосходя ближайших конкурентов.

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6 октября 2017
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