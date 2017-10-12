BMW совместно с китайцами выпустит новую модель

«Мы обсуждаем с Great Wall вопрос о создании совместного предприятия по производству автомобилей в городе Чанша на востоке Китая» — процитировало агентство Reuters исполнительного директора BMW, который, в свою очередь отказался назвать свое имя.

Какой тип транспортных средств, которые будет выпускать немецко-китайское совместное предприятие, пока не уточняется, но другой источник агентства указал, что речь идет преимущественно об электромобилях.

BMW уже сотрудничает в Китае с местным автопроизводителем Brilliance China Automotive Holdings, выпуская машины на двух заводах в Шеньяне. По законодательству КНР иностранные производители могут работать на территории страны, основывая совместные предприятия с китайскими компаниями.

Как уже сообщал «АвтоВзгляд», в скором времени компания Brilliance выпустит новый кроссовера V6, ориентированный на внутренний авторынок. Накануне в Сети появились первые фотографии модели без камуфляжа.