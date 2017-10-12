LADA XRAY признана небезопасной в эксплуатации

Фото: LADA
Компания АВТОВАЗ объявила о проведении масштабной отзывной кампании, охватывающей без малого 20 000 хетчбэков LADA XRAY. Как оказалось, потенциально дефектные машины могут в любой момент заглохнуть или даже воспламениться.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва автомобилей LADA XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки, — говорится в сообщении Росстандарта.

Повреждение жгута «проводов двигателя» — а речь, вероятнее всего, идет о блоке управления — чревато серьезными последствиями. Так, к примеру, автомобиль может заглохнуть прямо во время движения. К тому же из-за этого заводского дефекта многократно повышаются риски возникновения пожара в моторном отсеке.

Под сервисную кампанию подпадают 19 668 хетчбэков LADA XRAY, реализованных в период с февраля 2016 года по сегодняшний день. Чтобы снизить вероятность повреждения проводки системы управления двигателем, специалисты сервисов установят на кромку аккумуляторной площадки защитный уплотнитель.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, кроссоверы
12 октября 2017
501




Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы