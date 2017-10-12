LADA XRAY признана небезопасной в эксплуатации

– Причиной отзыва автомобилей LADA XRAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки, — говорится в сообщении Росстандарта.

Повреждение жгута «проводов двигателя» — а речь, вероятнее всего, идет о блоке управления — чревато серьезными последствиями. Так, к примеру, автомобиль может заглохнуть прямо во время движения. К тому же из-за этого заводского дефекта многократно повышаются риски возникновения пожара в моторном отсеке.

Под сервисную кампанию подпадают 19 668 хетчбэков LADA XRAY, реализованных в период с февраля 2016 года по сегодняшний день. Чтобы снизить вероятность повреждения проводки системы управления двигателем, специалисты сервисов установят на кромку аккумуляторной площадки защитный уплотнитель.