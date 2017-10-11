Китайские авто в пролете, продажи катастрофически падают

Фото: www.statusavto.com
Как бы ни относились мы к состоянию автомобильной индустрии России, факт остается фактом — вот уже седьмой месяц подряд продажи растут. Но, естественно, растут не у всех. Какие разброд и шатания творятся на рынке хорошо видно, в частности, по самочувствию брендов родом из Поднебесной.
Вадим Устинов

В качестве исходной точки стоит в очередной раз повторить те цифры, которые уже порядком надоели и оптимистам, и пессимистам. Первые устали убеждать вторых, что все худшее позади, а вторые умаялись скептически ухмыляться и отвечать первым: «Посмотрим…» Итак, за январь-сентябрь продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 10,6% по отношению к тому же периоду прошлого года, причем за сентябрь — на 17,9%.

Уяснив для себя сей факт, ударимся в частности. Одиннадцать китайских компаний — да-да, их теперь 11, поскольку в листинге появился такой неведомый зверь, как HTM Boliger — так вот, одиннадцать китайских компаний общими усилиями реализовали в течение девяти месяцев этого года 21 618 автомобилей, из которых 2689 нашли хозяев в сентябре.

Прошлогодние результаты были, мягко сказать, лучше — соответственно, 23 294 и 2696 экземпляров. Тем, кому лень считать, поможем: падение продаж за январь-сентябрь составило 6,3%, отдельно за первый осенний месяц — 0,3%. Подобного рода динамика считалась бы провальной даже на стабильном рынке, не то, что на растущем. Поиграем немного в Герцена: кто виноват?

Фото: lifan-russia.ru

Конечно же, львиная доля вины лежит на Lifan, поскольку автомобили именно этого бренда обеспечивают более половины совокупной реализации «китайцев». А он подвел своих почитателей — минус 13% за сентябрь и минус 6% за девять месяцев. Объяснить такой провал нелегко, поскольку производитель за последнее время избавился от всего древнего хлама, кардинально обновил остальные модели и вывел на рынок две совершенно новых машины. Теперь компанию никак не возможно упрекнуть в том, что она торгует некачественным старьем по демпинговым ценам. Скорее всего, покупателям нужно дать время привыкнуть к реформированному модельному ряду, и жизнь у «Лифана» снова наладится.

Занимающая третье место по объемам продаж среди китайских брендов Geely также оказалась не в мейнстриме. За девять месяцев она потеряла 55% клиентов по сравнению с прошлым годом, за сентябрь — 25%. Дал задний ход и Dongfeng, реализация автомобилей которого сократилась соответственно на 51% и 30%.

Фото: Chery

Превосходный результат компании Chery — второй по объемам — общую картину, к сожалению, изменить не смог. Тем не менее, надо отметить рост продаж в сентябре на 35% и за три квартала — на 8%. Руководитель пресс-службы «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская считает, что во многом секрет успеха лежит в работе с партнерами:

— Представительство марки Chery в России на протяжении текущего года активно занимается оптимизацией собственной дилерской сети. За последние три месяца дистрибьютор расторгнул контракты с семью дилерами и подписал соглашения с одиннадцатью новыми партнерами в девяти городах (таких как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Челябинск, Тюмень, Сургут и Кострома). На сегодняшний день партнерская сеть Chery насчитывает 80 центров по продаже и обслуживанию автомобилей, в планах до конца 2018 года довести число дилеров в России до 115-и…

К этому надо прибавить возросшее качество продукции компании, позиционирование исключительно в популярном сегменте кроссоверов и удачный дизайн автомобилей, разработанный Джеймсом Хоупом.

Фото: Changan

Не менее эффектным оказалось выступление Changan и Haval, расширивших в период с января по сентябрь зоны своего влияния на 172% и 128% соответственно. Но, увы, масштаб у них не тот, чтобы серьезно повлиять на общий результат китайского автопрома в России. А оставшиеся игроки еще мельче, их продажи вообще штучные, меньше сотни машин в месяц.

Вот почему получилось, что объем реализации брендов из Поднебесной по сравнению с прошлым годом сократился на 6,3% за три квартала и на 0,3% в сентябре, а доля рынка ужалась с невеликих 2,3% в январе-сентябре 2016-го до совсем смешных 1,9% за тот же период нынешнего.

И, чтобы уж совсем хорошо представить себе невероятные приключения «китайцев» в России, заметим, что совокупный объем реализации всех их 11 компаний сопоставим с продажами одной-единственной Chevrolet, причем в ее нынешнем кастрированном состоянии.

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11 октября 2017
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