Китайские авто в пролете, продажи катастрофически падают

В качестве исходной точки стоит в очередной раз повторить те цифры, которые уже порядком надоели и оптимистам, и пессимистам. Первые устали убеждать вторых, что все худшее позади, а вторые умаялись скептически ухмыляться и отвечать первым: «Посмотрим…» Итак, за январь-сентябрь продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 10,6% по отношению к тому же периоду прошлого года, причем за сентябрь — на 17,9%.

Уяснив для себя сей факт, ударимся в частности. Одиннадцать китайских компаний — да-да, их теперь 11, поскольку в листинге появился такой неведомый зверь, как HTM Boliger — так вот, одиннадцать китайских компаний общими усилиями реализовали в течение девяти месяцев этого года 21 618 автомобилей, из которых 2689 нашли хозяев в сентябре.

Прошлогодние результаты были, мягко сказать, лучше — соответственно, 23 294 и 2696 экземпляров. Тем, кому лень считать, поможем: падение продаж за январь-сентябрь составило 6,3%, отдельно за первый осенний месяц — 0,3%. Подобного рода динамика считалась бы провальной даже на стабильном рынке, не то, что на растущем. Поиграем немного в Герцена: кто виноват?