Компания Polestar представила свой первый автомобиль

Двухдверное купе Polestar 1 построено на модульной платформе Volvo SPA. Автомобиль оснастили 600-сильной гибридной установкой, в которую вошли два электромотора и двухлитровый бензиновый двигатель. Как утверждают представили компании, максимальная дальность хода новинки исключительно на электрической тяге составляет 150 километров.

Следующей моделью Polestar станет электрокар Polestar 2. Старт производства будущего конкурента Tesla Model 3 намечен на конец 2019 года. А некоторое время спустя свет увидит и первый кроссовер марки, который получит название Polestar 3.

Кроме того, стало известно, что в Polestar планируют отказаться от традиционной схемы владения автомобилем. То есть производитель рассматривает возможность предоставления машин клиентам на два или три года. По прошествии этого срока пользователю предложат поменять свое транспортное средство на любое другое из модельного ряда Volvo или Polestar. К слову сказать, подобная схема уже действует в России с машинами Ford.