Убийца LADA XRAY: в России стартовало производство KIA Rio X-Line

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, кросс-хетчбэк KIA Rio X-Line обзавелся теми же силовыми агрегатами, что и седан Rio. Так, в движение машину приводят 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый 123-сильный моторы. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и «автомат».

KIA Rio X-Line может похвастать светодиодными дневными ходовыми огнями и фонарями, «внедорожным» обвесом и расширителями колесных арок, боковыми молдингами, а также 16-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна. В качестве опций клиентам предложат, помимо прочего, камеру заднего вида и новую информационно-развлекательную систему с семидюймовым сенсорным дисплеем.

Более подробную информацию о комплектация и ценах новинки производитель предоставит ближе к старту продаж, который запланирован на ноябрь.