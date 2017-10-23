Объявлены цены на Nissan Sentra 2018 модельного года

Как сообщает пресс-служба Nissan, теперь седан Sentra, ориентированный на авторынок Соединенных Штатов, может похвастать системой автоматического экстренного торможения (AEB), двухзонным климат-контролем, аудиосистемой Bose и люком в крыше. Кроме того, автомобиль получил новый 5-дюймовый дисплей мультимедийной системы, круиз-контроль и 16-дюймовые диски.

Минимальная цена Nissan Sentra 2018 модельного года в базовой комплектации S составляет 16 990 долларов. А за топовую версию Nismo покупателю придется выложить уже как минимум 25 790 долларов.

Напомним, что стартовый ценник «Сентры» в России на сегодняшний день равняется 916 000 рублей. За эти деньги можно приобрести седан, укомплектованный 117-сильным 1,6-литровым мотором, агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач.