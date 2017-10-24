BMW i3 поступил на службу московского каршеринга

Как «Ведомостям» рассказали в российском офисе BMW, компания YouDrive потратила на приобретение семи электрокаров BMW i3 25 млн. рублей. При этом до конца следующего года оператор намерен увеличить свой автопарк до 100 машин на электрической тяге.

По словам представителей YouDrive, аренда BMW i3 обойдется клиенту в 1000 рублей за каждый час — столь высокий тариф обусловлен немаленькой ценой на машину. Однако в компании отметили, что если брать автомобиль на сутки, стоимость услуги составит не более 12 000 рублей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что сдавать в России в краткосрочную аренду электромобили также планируют Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская компания Enel. Из каких именно моделей будет состоять автопарк нового оператора каршеринга, пока не уточняется.