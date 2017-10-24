Mitsubishi отзывает более 161 000 автомобилей

Как сообщает Associated Press, под сервисную кампанию подпадают кроссоверы Outlander и седаны Lancer, выпущенные в период с 2015 по 2017 год, а также Lancer Evolution, сошедшие с конвейера в 2015-м. Без малого 29 000 автомобилей японский производитель отзывает в Канаде, а большую часть — 132 000 в США.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров оповестят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости предоставить транспортное средство на сервис. Все работы по замене неисправных деталей будут проведены бесплатно для клиентов.

Отметим также, что по словам представителей Mitsubishi, на сегодняшний день компании не известно о случаях травмирования водителей или пассажиров из-за выявленной заводской недоработки.