Mitsubishi отзывает более 161 000 автомобилей

Фото: www.netcarshow.com
Компания Mitsubishi объявила о проведении в США и Канаде отзывной акции, охватывающей более 161 000 автомобилей. Производитель выявил неисправность в системе электрооборудования, которая приводит к тому, что двигатель глохнет и перегревается.
Виктория Базылева

Как сообщает Associated Press, под сервисную кампанию подпадают кроссоверы Outlander и седаны Lancer, выпущенные в период с 2015 по 2017 год, а также Lancer Evolution, сошедшие с конвейера в 2015-м. Без малого 29 000 автомобилей японский производитель отзывает в Канаде, а большую часть — 132 000 в США.

В ближайшее время сотрудники дилерских центров оповестят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости предоставить транспортное средство на сервис. Все работы по замене неисправных деталей будут проведены бесплатно для клиентов.

Отметим также, что по словам представителей Mitsubishi, на сегодняшний день компании не известно о случаях травмирования водителей или пассажиров из-за выявленной заводской недоработки.

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24 октября 2017
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