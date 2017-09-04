Mitsubishi Outlander остается самым популярным в линейке бренда

Фото Mitsubishi
Российский офис Mitsubishi отчитался о своих продажах за август этого года. В последний летний месяц компании удалось продать в нашей стране 1770 машин, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же зя январь-август японцы реализовали в России 12 008 авто, что на 5% больше результатов 2016 года за аналогичный период (11 396 единиц).
Михаил Ростарчук

При этом лидером продаж остается кроссовер Mitsubishi Outlander, цена которого стртует с отметки 1 269 000 рублей — 9710 проданных автомобилей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (7156). Позиции модели усилились в том числе благодаря включению Outlander в госпрограммы льготного автокредитования, «Семейный автомобиль» — для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и «Первый автомобиль» — для покупателей, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля.

Напомним, что у нас Mitsubishi представлена шестью моделями: внедорожниками Pajero и Pajero Sport, кроссоверами ASX, Outlander и Outlander GT и пикапом L200.

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4 сентября 2017
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