Mitsubishi Outlander остается самым популярным в линейке бренда

При этом лидером продаж остается кроссовер Mitsubishi Outlander, цена которого стртует с отметки 1 269 000 рублей — 9710 проданных автомобилей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (7156). Позиции модели усилились в том числе благодаря включению Outlander в госпрограммы льготного автокредитования, «Семейный автомобиль» — для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, и «Первый автомобиль» — для покупателей, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля.

Напомним, что у нас Mitsubishi представлена шестью моделями: внедорожниками Pajero и Pajero Sport, кроссоверами ASX, Outlander и Outlander GT и пикапом L200.