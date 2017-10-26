Когда состоится премьера Aston Martin Vantage нового поколения

Впрочем, никаких подробностей о новом Vantage представители Aston Martin раскрывать раньше времени не стали. На сегодняшний день известно лишь, что спорткар построили на укороченном алюминиевом шасси, которое впервые использовали при разработке спортивного купе DB11. Линейка двигателей новинки включает в себя четырехлитровый турбированный V8 производства Mercedes-AMG и 5,2-литровый V12.

Премьера Aston Martin Vantage состоится на специальном мероприятии в Лондоне меньше, чем через месяц — 21 ноября. А значит, в скором времени мы узнаем подробную информацию о сменившей поколение модели.