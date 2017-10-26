Когда состоится премьера Aston Martin Vantage нового поколения

Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin опубликовала первое тизерное изображение спорткара Vantage следующей генерации и объявила дату официальной премьеры новинки. Так, англичане презентуют автомобиль 21 ноября на специальном мероприятии в Лондоне.
Виктория Базылева

Впрочем, никаких подробностей о новом Vantage представители Aston Martin раскрывать раньше времени не стали. На сегодняшний день известно лишь, что спорткар построили на укороченном алюминиевом шасси, которое впервые использовали при разработке спортивного купе DB11. Линейка двигателей новинки включает в себя четырехлитровый турбированный V8 производства Mercedes-AMG и 5,2-литровый V12.

Премьера Aston Martin Vantage состоится на специальном мероприятии в Лондоне меньше, чем через месяц — 21 ноября. А значит, в скором времени мы узнаем подробную информацию о сменившей поколение модели.

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26 октября 2017
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