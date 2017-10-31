KIA cee’d третьего поколения вновь замечен на тестах

Судя по фотографиям, опубликованным на портале Motor1, KIA cee’d третьего поколения увеличится в габаритах, а также обзаведется новой оптикой, перелицованной радиаторной решеткой и увеличенными передними воздухозаборниками.

По предварительным данным, в моторную гамму хетчбэка войдут два турбированных двигателя объемом 1 и 1,4 литра мощностью 120 и 138 л. с. Кроме того, можно будет приобрести машину с 1,4-литровым атмосферником в 100 сил. В Европе, предположительно, появятся и дизельные модификации модели с 95-, 110- и 135-сильными агрегатами.

Публичная премьера сменившего поколение KIA Cee’d состоится в марте следующего года на Женевском автосалоне. Впрочем, не исключено, что корейцы организуют онлайн-презентацию новинки чуть раньше.