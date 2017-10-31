LADA Vesta получила две новые комплектации

Обзавестись LADA Vesta со 122-сильным двигателем и пятиступенчатой «механикой» в комплектации Comfort можно, заплатив от 632 900 рублей. Напомним, что машины в этой версии оборудованы, помимо прочего, кондиционером, обогревом передних сидений и двумя подушками безопасности. Для удобства водителя и пассажиров также предусмотрен мультимедийный комплекс с Bluetooth и USB, парктроник, охлаждаемый перчаточный ящик. За дополнительную плату автомобиль можно дооснастить электростеклоподъемниками задних дверей, обогревом лобового стекла и 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Стартовая цена LADA Vesta с мотором объемом 1,8 литра и МКП в более интересной комплектации Luxe составляет уже 695 900 рублей. Седан может похвастать климат-контролем, боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и освещенности. Кроме того, в качестве опции покупателям предлагается пакет Multimedia, включающий в себя в себя камеру заднего вида, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, мультифункциональное рулевое колесо, а также информационно-развлекательную систему с навигацией и шестью динамиками.