Камень попал в лобовое стекло: кто заплатит за ремонт

От столь неприятного инцидента на дороге не застрахован ни один водитель. Характер повреждений автомобиля зависит от силы удара, скорости и траектории движения злополучного предмета. Самое опасное, если разбивается лобовое стекло на большой скорости и в плотном потоке. Резкий звук и мгновенное нарушение обзорности застают малоопытного водителя врасплох. В состоянии шока он может не справиться с управлением, что приведет к опасной аварии.

Понятное дело, если камень, кирпич или что-то подобное прилетает из кузова грузовика, в этом случае виноват водитель, не закрепивший груз соответствующим образом. Правда, доказать его вину будет трудно при отсутствии свидетелей и если это не зафиксировано видеорегистратором.

Еще сложней с предметом, вылетевшим из-под колес, хотя в судебной практике известны случаи, когда подобная ситуация служила основанием для оформления ДТП. «АвтоВзгляд» уже писал, как Петропавловск-Камчатский городской суд признал такую аварию страховым случаем. Исходя из этого, потерпевший должен вызвать сотрудников ГИБДД для оформления протокола. При этом водитель автомобиля, из-под колес которого выскочил камень, будет считаться виновником, скрывшимся с места аварии, которому грозит лишение права управления на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до пятнадцати суток согласно статье КоАП 12.27.