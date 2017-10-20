Камень попал в лобовое стекло: кто заплатит за ремонт

Фото www.californiacarlaws.com
Любой мелкий, но увесистый предмет на проезжей части, попадая под колеса соседней машины, превращается в сокрушительный снаряд. Причем сколы, вмятины, разбитое стекло — самый безобидный исход. Самое страшное, что это может спровоцировать серьезное ДТП.
Иван Флягин

От столь неприятного инцидента на дороге не застрахован ни один водитель. Характер повреждений автомобиля зависит от силы удара, скорости и траектории движения злополучного предмета. Самое опасное, если разбивается лобовое стекло на большой скорости и в плотном потоке. Резкий звук и мгновенное нарушение обзорности застают малоопытного водителя врасплох. В состоянии шока он может не справиться с управлением, что приведет к опасной аварии.

Понятное дело, если камень, кирпич или что-то подобное прилетает из кузова грузовика, в этом случае виноват водитель, не закрепивший груз соответствующим образом. Правда, доказать его вину будет трудно при отсутствии свидетелей и если это не зафиксировано видеорегистратором.

Еще сложней с предметом, вылетевшим из-под колес, хотя в судебной практике известны случаи, когда подобная ситуация служила основанием для оформления ДТП. «АвтоВзгляд» уже писал, как Петропавловск-Камчатский городской суд признал такую аварию страховым случаем. Исходя из этого, потерпевший должен вызвать сотрудников ГИБДД для оформления протокола. При этом водитель автомобиля, из-под колес которого выскочил камень, будет считаться виновником, скрывшимся с места аварии, которому грозит лишение права управления на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до пятнадцати суток согласно статье КоАП 12.27.

Но, согласитесь, сидящий за рулем человек в большинстве случаев не заметит камень, или иной предмет, вылетевший из-под колес его машины. Следовательно, как его можно считать виновным, если это произошло по обстоятельствам, от него независящим? Ведь водитель не имел никакой возможности предвидеть и уж тем более избежать этих событий. Да и ПДД он не нарушал, если, конечно, не гнал по обочине.

В прошлом году эти аргументы учел Верховный суд, отменивший решения нижестоящих инстанций о лишении прав водителя грузовика. Летом 2016-го на одной из трасс в Курской области из-под его колес вылетел камень, который повредил стекло соседней машины. Дело закончилось полным оправданием водителя грузовика.

При наличии одного полиса ОСАГО рассчитывать на страховые выплаты в большинстве подобных ситуаций не приходится: виновника, как такового нет, да и его вину доказать совсем не просто. Поэтому остается один выход — судиться с организацией, обслуживающей дорогу. Рассчитывать на самые благоприятные судебные перспективы можно, если на участке трассы, где вы словили камень, ведутся дорожные работы. Главное, чтобы представители ГИБДД подробно зафиксировали в протоколе или акте повреждения автомобиля и возможную причину, каковой является ненадлежащее состояние дорожного покрытия. Если речь идет о щебне, то нужно задокументировать его наличие на покрытии. Стоит позаботиться и о свидетелях, и фотографиях. Все это будет одним из главных оснований для подачи гражданского иска о возмещении причиненного ущерба дорожными службами.

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20 октября 2017
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