Porsche 911 Turbo получил 828-сильный мотор

Как сообщает портал Motor1, в движение GT Concept приводится модернизированным 3,8-литровым шестицилиндровым битурбированным двигателем. Инженеры Gemballa установили новые шатуны, воздушные фильтры и турбокомпрессоры, а также усовершенствовали впуск и выпуск. В итоге мощность мотора увеличилась с 540 до 828 л. с., а максимальный крутящий момент — с 710 до 952 Нм.

С таким двигателем GT Concept разгоняется до сотни всего за 2,4 секунды. Для сравнения стандартному Porsche 911 Turbo с пакетом Sport Chrono требуется на 0,6 секунды больше. Пиковая скорость новинки достигает отметки в 360 км/ч.

Купе оснастили 21-дюймовыми колесными дисками, выполненными из карбона боковыми «юбками», передним бампером, задним диффузором и антикрылом. Кроме того, гиперкар обзавелся 380- и 360-миллиметровыми (спереди и сзади) тормозными дисками.